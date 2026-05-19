Der Staat als Gigafabrik
Quinn Slobodian und Ben Tarnoff zeichnen in »Muskismus« den Weg eines Tech-CEOs zum faschistischen Meme-Lord nach
Von Thore Freitag
Ideologie und Praxis des Silicon Valley waren des Faschismus lange Zeit eher unverdächtig: Die Start-up-Mentalität mit ihrem Innovationsgeist und scheinbar flachen Hierarchien ließ sich eher als Phänomen des noch von sich selbst berauschten Neoliberalismus verstehen. Doch diese Ära ist zu Ende. Große Tech-Unternehmen, die ihre Zeit als Start-ups lange hinter sich haben, konnten sich ökonomische und so auch politische Macht sichern. Big Tech wurde zur Marktgewalt und greift zunehmend unkontrolliert in das gesellschaftliche Leben ein.
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