Abo| 17. August 2020 |ak 662 | Geschichte |Reihe: Planwirtschaft Dezentrale vs. zentrale Planung Wie Räte und Commons den Widerspruch aufheben könnten Von Simon Sutterlütti

Ein Widerspruch in der Utopiediskussion trieb die Arbeiterbewegung von Anbeginn an: Verfügen die Betriebe selbst über hergestellte Produkte und Produktionsmittel oder bestimmt darüber eine zentrale Institution? Planen die Betriebe oder ein Staat? Dieser Text versucht, die Aufhebung des Widerspruchs zwischen zentraler und dezentraler Planung anzudeuten – unter Rückgriff auf zwei Theoriestränge: dem Rätekommunismus/-anarchismus und Commonismus. Zentrale Fragen dabei sind: Was ersetzt in der gesellschaftlichen Koordination Staat und Markt? Wie werden staatliche Funktionen in die Gesellschaft aufgelöst? Was bedeutet die Vergesellschaftung der Re/Produktionsmittel konkret?

