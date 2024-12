Abo| 17. Dezember 2024 |ak 710 | Kultur Der Fall Sean Combs Mutmaßlich hat der US-Rapper P. Diddy über Jahre Minderjährige und Erwachsene missbraucht – auch wenn er verurteilt werden wird, die Musikbranche ändert sich dadurch nicht Von Kristin Lein

Die US-Rapper P. Diddy (rechts) und Jay-Z (links). Auch gegen Jay-Z wurden Missbrauchsvorwürfe erhoben. Foto: picture alliance / abaca | Bellak Rachid/ABACA

Ein Gerücht, das man Anfang der 2000er Jahre in Deutschland über Sean »Diddy« Combs las, war, dass er für die Morde an 2Pac und The Notorious B.I.G. verantwortlich sei. Dieses Gerücht verfolgt ihn bis heute, an seinem Erfolg hat es jedoch wenig geändert. Combs ist seit den 1990er Jahren unter dem Namen P. Diddy einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Unternehmer der Musikbranche weltweit. Bis jetzt.

