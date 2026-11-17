Den Gewaltbegriff hinterfragen
Eine Ausweitung von Definitionen verändert nicht nur den Umgang mit patriarchaler Gewalt, sondern wird auch vom Staat genutzt, um linke Politik zu kriminalisieren
Von Lilli Sauer
Physische, psychische, strukturelle, patriarchale, sexualisierte, staatliche Gewalt: Im alltäglichen Sprachgebrauch und in der Wissenschaft wird der Begriff »Gewalt« für sehr unterschiedliche Sachverhalte verwendet. »Gewalt kann verschiedene Formen annehmen und beginnt nicht erst bei einer körperlichen Verletzung«, heißt es auf der Homepage von LesMigraS, einem Berliner Beratungs- und Empowerment-Projekt. Eine eindeutige Definition gibt es nicht. Der Historiker Felix Schnell schrieb 2014 in einem Aufsatz: »Ausgehend vom alltagssprachlichen Gebrauch ist es heutzutage kaum möglich zu sagen, was Gewalt ist.«
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