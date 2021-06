Abo| 15. Juni 2021 |ak 672 | Geschichte Kampf gegen »historischen Nihilismus« Vor 100 Jahren wurde die Kommunistische Partei China gegründet Von Felix Wemheuer

Am 1. Juli feiert die Kommunistische Partei China (KPCh) den 100. Jahrestag ihrer Gründung. Die Parteiführung hat eine landesweite Lernkampagne zur Parteigeschichte gestartet. Durch kollektives Studium eines neuen Lehrbuches, Apps, tägliche Podcasts und den Kinofilm »1921« soll die offizielle Version der Geschichte in Partei und Bevölkerung verankert werden. Parteiführer Xi Jinping zitiert gerne eine klassische chinesische Weisheit: »Wenn man einen Staat vernichten will, muss man zuerst seine Geschichte ausradieren.« Aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion zog die KPCh die Lehre, dass die Partei die Diskurshoheit bewahren und sogenannten »historischen Nihilismus« bekämpfen muss.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 4 Monate, danach 55 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln