40 Jahre Schwules Museum
Das Berliner SMU zeigt aktuell eine Ausstellung über seine Gründung – wunderbar ergänzt durch zwei weitere über queere und lesbische Geschichte
Von Caspar Shaller
Im Schwulen Museum in Berlin laufen zurzeit drei Ausstellungen zu verschiedenen Aspekten queerer Geschichte. »… und damit fingen die Probleme an«, die sich der Gründung des Museums vor 40 Jahren widmet, die Wanderausstellung »Love at First Fight!« über queere Bewegungen in der BRD und der DDR seit Stonewall und »Feuer+Flamme dem Patriarchat«, die ausgehend von Bildern der Fotografin Petra Gall die radikale und punkige Berliner FrauenLesben-Szene der Achtziger und Neunziger dokumentiert.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
Jahres-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login