40 Jahre Schwules Museum

Das Berliner SMU zeigt aktuell eine Ausstellung über seine Gründung – wunderbar ergänzt durch zwei weitere über queere und lesbische Geschichte

Von Caspar Shaller

Die vier »Gründermütter« des Schwulen Museums Manfred Baumgart, Wolfgang Theis, Andreas Sternweiler und Manfred Herzer-Wigglesworth stehen in den Räumlichkeiten der AHA vor einem Bücherregal. Hinter ihnen ein Schrank, auf dem "Gay Love" gesprayt ist.
Die »Gründermütter« des Schwulen Museums: Manfred Baumgart, Wolfgang Theis, Andreas Sternweiler und Manfred Herzer-Wigglesworth (v.l.n.r.) vor dem Grundstock von Bibliothek und Archiv in den Räumen der AHA im Juni 1986. Foto: Archiv SMU, Fotograf*in unbekannt

Im Schwulen Museum in Berlin laufen zurzeit drei Ausstellungen zu verschiedenen Aspekten queerer Geschichte. »… und damit fingen die Probleme an«, die sich der Gründung des Museums vor 40 Jahren widmet, die Wanderausstellung »Love at First Fight!« über queere Bewegungen in der BRD und der DDR seit Stonewall und »Feuer+Flamme dem Patriarchat«, die ausgehend von Bildern der Fotografin Petra Gall die radikale und punkige Berliner FrauenLesben-Szene der Achtziger und Neunziger dokumentiert.

