Wenn Klimaschutz zum Vaterlandsverrat wird

Die Bundesregierung setzt das fossile Rollback fort – für die Klimabewegung könnte das zumindest eine Klärung der Fronten bedeuten

Von Lasse Thiele

Fünf Aktivist*innen der Letzten Generation sitzen mit Warnwesten in einer Reihe auf der Straße, vor ihnen Autos.
Proteste der Letzten Generation 2022 am Berliner Hauptbahnhof: Inzwischen gibt es zwei Nachfolgegruppen und die Klimabewegung ist zerfasert. Foto: Wikimedia Commons/Stefan Müller, CC BY 2.0

In Wahlen und Koalitionsverhandlungen manifestieren sich Verschiebungen politischer Kräfteverhältnisse. So war nach dem seit 2022 beinahe zur Platitüde gewordenen klimapolitischen »Backlash« zu erwarten, dass sich dieser auch in der neuen Regierung abbilden würde. Wie ist die neue klimapolitische Lage einzuschätzen?

