Abo| 18. Februar 2025 |ak 712 | Deutschland Klimapolitisches Gruselkabinett Ein Negativrekord jagt den anderen, aber die Erderwärmung wird die nächste Bundesregierung wohl nicht interessieren Von Wolfgang Pomrehn

Nicht mal diese netten Affen, die ein Jahr nach der Flut im Ahrtal 2021 an das Versagen der Politik erinnerten, zeigten Wirkung. Foto: Palauenc05/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Gespenstiges spielt sich in diesen Wochen im gesellschaftlichen Diskurs ab. Während immer deutlicher wird, welch bedrohliche Ausmaße der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten annehmen wird, wenn kein drastisches Gegensteuern mehr gelingt, greifen Ignoranz und Verdrängung immer weiter um sich. Nicht nur Faschist*innen und der Rechtskonservatismus pflegen und hegen sie, sondern auch bei Liberalen und Union herrscht allenthalben Geringschätzung der Klimakrise. Und auch im TV-Duell zwischen Noch-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) spielte sie praktisch keine Rolle. Sicherlich ist darin zugleich ein Symptom als auch ein Beschleuniger der schweren Multikrise zu sehen, in die die westlichen Gesellschaften gerade abrutschen.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich