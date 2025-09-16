analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

0

Schläger in der Stadt

Abo| |ak 718 | International

Schläger in der Stadt

Welche Perspektive haben die Proteste in Serbien?

Von Bartholomäus Laffert

Man sieht Menschen, die während eines Straßenprotestes Schach spielen.
Die Bewegung sucht auch nach einer Strategie, wie die Schachspieler hier, mitten im Protestgetümmel im Juli in der Stadt Novi Sad. Foto: picture alliance / NurPhoto | Maxim Konankov

Wenige Tage nach der Eskalation steht Tamara Jeremić vor dem Rathaus ihrer Heimatstadt Valjevo, einer Kleinstadt rund 100 Kilometer südöstlich von Belgrad. Über dem Eingang weht die serbische Fahne, die Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock sind eingeschlagen und nur notdürftig mit Pappe verdeckt. »Das waren unsere Leute«, sagt Tamara. »Hier haben sie ihrer Wut Ausdruck verliehen, nachdem wir tagelang terrorisiert wurden.«

