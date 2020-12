Abo| 15. Dezember 2020 |ak 666 | Soziale Kämpfe Ohne Klasse geht nix Zwei Neuerscheinungen thematisieren, wie der Kapitalismus über die Abwertung von Arbeiter*innen und Armut, aber auch das Verschweigen von Klassenunterschieden reproduziert wird Von Nelli Tügel

Arbeiter*innen kommen in öffentlichen Debatten kaum selbst zu Wort; Arbeiterkindern bleiben im Bildungssystem viele Wege verschlossen. Und auch linke Kreise sind oft vom akademischen Mittelstand dominiert. Foto: Pxhere

Vor etwas mehr als zehn Jahren kam ich zum ersten Mal mit Intersektionalitätstheorien in Kontakt: in einem Seminar an der Uni, es ging um Sprache und Diskriminierung, um Rassismus und Sexismus. Irgendwann stellte ich eine Frage: Was ist mit Klasse – spielt die keine Rolle? Die Dozentin reagierte unsicher, das Wort Klassizismus fiel. Sie versprach, sich kundig zu machen, und griff das Thema bei der nächsten Sitzung wieder auf. Da hörte ich zum ersten Mal von Klassismus

