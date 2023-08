15. August 2023 |ak 695 | Deutschland Linke Medien: bitte retten! Von ak-Redaktion

Die Rechte im Aufwind, die Linke zerschmettert – gut geht anders. Auch in der Medienlandschaft sieht es düster aus: Mit Nius von Julian Reichelt ist eine neue rechte Peinlo-Plattform entstanden, die rechtsradikale Junge Freiheit haut Erfolgsmeldung nach Erfolgsmeldung raus, und Elon Musk hat Twitter in eine einzige Trollfarm verwandelt. Eigentlich klar: Wir brauchen linke Medien! Leider kämpfen gleich mehrere von ihnen derzeit ums Überleben. Das nd gab Ende Juni bekannt, dass rund 635.000 Euro fehlen. Wenn die Zeitung, seine Leser*innen und Freund*innen nicht schnell gegensteuern, muss der Laden dichtmachen. Dichtmachen? Ja, es ist wirklich so ernst. Jetzt sammelt das nd Abos, Spenden und Genossenschaftler*innen, um das Schlimmste zu verhindern. Auch das Missy Magazine wurde von einer Kostenexplosion erwischt und steht finanziell am Abgrund. Vor allem neue Abos brauchen die Missy-Kolleg*innen, um weiter produzieren zu können. Damit das klappt und wir weiter linken und feministischen Journalismus lesen können, helft bitte mit. Schließt ein Missy-Abo ab, abonniert nd oder spendet an die Genoss*innenschaft. Ein neues Abo können sich viele noch leisten, das Ende linker Medien niemand.