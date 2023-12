Abo| 12. Dezember 2023 |ak 699 | Soziale Kämpfe Jung, akademisch, prekär Noch immer kämpfen studentische Beschäftigte für einen Tarifvertrag, doch die Finanzminister*innen der Länder machen dicht Von Svea Gruber und Merle Koch

»Es streikt, es streikt, kommt alle aus dem Haus«, sangen die studentischen Angestellten beim Warnstreik vor der letzten Verhandlungsrunde im Schneegestöber. Foto: TVStud

Hochschulen gehörten in der Vergangenheit nicht zu den Orten, an denen Arbeitskämpfe ausgetragen wurden. Die aktuelle Tarifrunde der Länder zeigt, dass sich das ändert. Grund dafür sind auch Studierende, die sich bundesweit für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TVStud) an den Hochschulen einsetzen. Am 20. November fand in 85 Städten unter dem Motto »Schluss mit prekärer Wissenschaft« ein bundesweiter Hochschulaktionstag statt, an dem Beschäftigte der Universitäten und Hochschulen gemeinsam mit studentischen Hilfskräften, Tutor*innen und solidarischen Studierenden auf die Straße gegangen sind. An knapp 60 Standorten haben die Gewerkschaften ver.di und GEW im Rahmen der laufenden Tarifrunde der Länder zu Streiks aufgerufen. Neben der Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro für alle, wurde auch für eine Reformierung und Erhöhung des BAföG, eine grundlegende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und einen TVStud, also einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, gestreikt und demonstriert.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich