Das Trilemma hinter den Protesten
Wenn die finanziellen Ressourcen schwinden, wird Repression wahrscheinlicher
Von Guido Speckmann
Ihre Forderungen sind harmlos, doch Repressionen und verbale Verunglimpfungen sind es nicht. In Ländern wie Frankreich und Deutschland gehen Schüler*innen für Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und ein bezahlbares Leben auf die Straße. Warum dann die harten Reaktionen des Staates? Vordergründig, um Randale und Plünderungen zu verhindern. Der tieferliegende Grund ist jedoch ein anderer und hängt mit der Rolle des Staates und seinen finanziellen Möglichkeiten in der aktuellen Phase des globalen Kapitalismus zusammen. Angesichts gigantischer Rüstungsprogramme, der Abhängigkeit von Finanzmärkten, wirtschaftlicher Stagnation, gestiegener industriepolitischer Anforderungen infolge des Aufstiegs Chinas sowie notwendiger Investitionen in Energiewende und Klimaanpassung sind diese Möglichkeiten begrenzt. Selbst Forderungen, die einst leicht zu erfüllen waren, sind nunmehr hart umkämpft.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
ak-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print- oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Digital-Abo
-
alle Inhalte online, papier- und portofrei
-
alle Ausgaben als PDF downloaden
-
App-Zugang mit E-Paper und Vorlesefunktion
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print- oder Digital-Abo erhältlich
-
du finanzierst ein Sozial-Abo
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print- oder Digital-Abo erhältlich
-
ermäßigter Preis
-
-
Geschenk-Abo
-
ein Jahr ak in allen Abo-Varianten verschenken
-
Printausgabe und Onlinezugang für die beschenkte Person
-
wahlweise mit schickem Gutschein (für 2 €)
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login