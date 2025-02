Abo| 18. Februar 2025 |ak 712 | International Eine Kompradoren­bourgeoisie im revolutionären Gewand Die Hamas verspricht die radikalste Form des Widerstands – dabei ist sie die Vertreterin einer konformistischen Revolte Von Elfriede Müller

Die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) ist seit 20 Jahren die stärkste Organisation in Gaza. Der Überfall von 2.500 palästinensischen Kämpfern und circa Hundert Zivilisten auf Israel sorgt seit dem 7. Oktober 2023 für massive Umwälzungen in der Region. Die Bewaffneten stürmten um die zwölf Militärbasen sowie dreißig Gemeinden, richteten ein Blutbad an und nahmen Geiseln.

