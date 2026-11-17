Selbstorganisiert ins Parlament
Serbiens Studierendenbewegung hat mit einer neuen Form der Politik gegen den Autokraten Aleksandar Vučić gewonnen – was wird davon bleiben?
Von Bartholomäus Laffert und Lucia Steinwender
Es ist noch nicht Mitternacht, als sich die Polizei aus der Belgrader Innenstadt zurückzieht. Flaschen und Böller fliegen auf die gepanzerten Wagen. »Wir haben gewonnen!«, skandiert die Menge. Zehntausende sind in dieser Nacht auf der Straße, tanzen auf Autos, zünden Feuerwerke, liegen sich in den Armen.
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