Abo| 19. November 2024 |ak 709 | International Mit Scheren posieren Die konservativ-rechtspopulistische Regierung Petteri Orpos zerlegt den finnischen Sozialstaat Von Robert Stark

Können beide gut mit den Rechten in ihrem Parlament: Orpo und Emmanuel Macron. Foto: FinnishGoverment/ wikimedia , CC BY 2.0

Im März dieses Jahres machte ein Foto auf Instagram die Runde, das für wochenlangen Zündstoff in Finnland sorgte: Finanzministerin und Parteivorsitzende der rechtspopulistischen Wahren Finnen (Perussuomalaiset-PS), Riikka Purra, sitzt an ihrem Schreibtisch, umringt von Parteifreund*innen. Alle lächeln in die Kamera, Purra hält mit der rechten Hand eine riesige Schere in die Höhe. Die Nachricht war eindeutig: Jetzt wird massiv gekürzt. Das zufriedene Grinsen angesichts einer der massivsten Kürzungsprogramme der finnischen Geschichte hatte selbst bis in Teile der bürgerlichen Mitte für Entsetzen gesorgt.

