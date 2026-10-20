Auf Kollapskurs
Auf die Wahlniederlagen finden Kanzler Friedrich Merz und die CDU keine Antworten
Von Guido Speckmann
Traut sich da jemand aus der Deckung? Familienministerin Karin Prien sagte im Vorfeld der CDU-Präsidiumsklausur Mitte Oktober, dass der Ansatz »CDU pur« gescheitert sei. Die CDU sei in den vergangenen Jahren zu konservativ geworden. »Das ist Teil des Problems.« Ausdrücklich grenzte sie sich vom hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein ab, der einen noch konservativeren Kurs gefordert und sich für die Fortsetzung der rassistischen Stadtbild-Debatte sowie für den Abriss der Brandmauer zur AfD ausgesprochen hatte.
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