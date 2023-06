Abo| 20. Juni 2023 |ak 694 | International Amnestie für tödliche Schüsse Mit dem Brexit könnten die britischen Konservativen die Aufarbeitung des Nordirlandkonflikts loswerden Von Dieter Reinisch

Könnte für seine Schüsse auf Unbeteiligte vielleicht nie zur Rechenschaften gezogen werden: ein Soldat der britischen Armee während des Bürgerkriegs. Foto: ak

Ende Juni wird das Vereinigte Königreich wohl ein Gesetz bekommen, das britische Soldaten für Verbrechen während des Nordirlandkonflikts Straffreiheit gewähren wird. Die »Northern Ireland Troubles (Legacy and Reconciliation) Bill« befindet sich vor der dritten und finalen Lesung im britischen Oberhaus, House of Lords. Im Unterhaus in Westminster wurde sie bereits angenommen.

