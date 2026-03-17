»Unser Gegner verabschiedet sich von der Realität«
Die Philosophin Eva von Redecker über die faschistische Gefahr und die anstrengende Frage nach der Hoffnung
Interview: Merle Groneweg
Faschismus ist für die Philosophin Eva von Redecker eine radikalisierte Eigentumslogik der Moderne: eine »liquidierende Phantombesitzverteidigung«, die aus gekränkten Ansprüchen Feindbilder und Auslöschungsfantasien formt. Im Gespräch erklärt sie, warum Liberalismus und Kapitalismus diese Dynamik mit hervorbringen – und weshalb linke Hoffnung weniger eine Frage der Erfolgschancen als der politischen Haltung ist.
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