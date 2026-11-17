Bergab geht’s auch voran
Von Frédéric Valin
Das ursprüngliche Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) wurde 2002 eingeführt, die letzte große Reform fand 2016 statt. Federführend für den Entwurf war damals das Ministerium für Arbeit und Soziales unter Andrea Nahles (SPD). Damals wurde zwar eine Pflicht zur Barrierefreiheit in die Beschlussfassung aufgenommen, allerdings nur für öffentliche Gebäude. Privatwirtschaftlich betriebene Räume hingegen blieben ausdrücklich außen vor. Andrea Nahles versprach, dass an dieser Stelle dann später nachgebessert werden solle.
Dieses »später« ist jetzt, und von den damals versprochenen Nachbesserungen kann im jetzigen Entwurf keine Rede mehr sein, eher im Gegenteil. Der Entwurf entbindet die Privatwirtschaft sogar ausdrücklich von einer Pflicht zur Barrierefreiheit.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
ak-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print- oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Digital-Abo
-
alle Inhalte online, papier- und portofrei
-
alle Ausgaben als PDF downloaden
-
App-Zugang mit E-Paper und Vorlesefunktion
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print- oder Digital-Abo erhältlich
-
du finanzierst ein Sozial-Abo
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print- oder Digital-Abo erhältlich
-
ermäßigter Preis
-
-
Geschenk-Abo
-
ein Jahr ak in allen Abo-Varianten verschenken
-
Printausgabe und Onlinezugang für die beschenkte Person
-
wahlweise mit schickem Gutschein (für 2 €)
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login