Torten & Tabletten. Liberalisierte Sterbehilfe

Am 4. September starb Niki Glattauer, österreichischer Journalist und Autor. Es war sein eigener Wille, er nahm die Möglichkeit eines begleiteten Suizids in Anspruch. Davor gab er dem Falter und dem Nachrichtenportal Newsflix ein fast einstündiges Interview, um seine Entscheidung einer breiten Öffentlichkeit zu erklären. Er tat dies, weil er fand, dass zu wenige Österreicher*innen von dieser Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden, wissen.

Niki Glattauers Entscheidung ist seine Entscheidung. Aber es gibt einen Kontext, in den sie eingebettet ist. Es geht um weit mehr als Glattauer, es geht um das Menschsein überhaupt. »Ich will in Würde sterben« ist das Titelzitat, den der Falter gewählt hat. Im Interview selbst sagt Glattauer: »Der Mensch muss das Recht haben zu sagen: ab jetzt will ich nicht mehr leben.«

