Abo| 15. März 2022 |ak 680 | Lesen Die Cola-Dose im Wohnzimmerfenster Die in Albanien aufgewachsene Philosophin Lea Ypi verwebt in ihrem Buch »Frei« Autobiografisches mit linken Reflexionen über den Freiheitsbegriff Von Florian Skelton

Ohne es ahnen zu können, hat Lea Ypi ein erschreckend aktuelles Buch geschrieben. Ein Land in Feindschaft mit Russland, von westlicher Freiheit gelockt – was heute auf die Ukraine zutrifft –, prägte auch das Albanien der 1980er Jahre, in dem die politische Theoretikerin Ypi aufwuchs. Ihre Autobiografie handelt vom Zerfall des sozialistischen Sonderwegs und von der Hinwendung zum kapitalistisch-liberalen Standardmodell, von einer Jugend, in der kindliche Begeisterung für ein stalinistisches Regime in skeptische Neugier für den Liberalismus umschlägt. Oder wie die Autorin es selbst nennt: vom »Erwachsenwerden am Ende der Geschichte«.

