Abo| 15. März 2022 |ak 680 | Kultur Hold my Baseballschläger! Bei der Performance RATIO FURORIS© scheppert’s, bis die Amygdala kracht Von Carina Book

Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und wenn es euch nicht kaputt macht, macht es trotzdem kaputt. Foto: [sic!]-Kollektiv

Wer kennt es nicht? Man macht den Briefkasten auf und es flattert einem Post aus der Hölle entgegen: Klarna, letzte Mahnung. Und was will die Krankenkasse jetzt schon wieder? Oh, Bundesverwaltungsamt will Bafög zurück – klar, gar kein Problem. Rein in die Wohnung. Weltlage eh am Arsch. Scheiße, Scheiße am Schuh. Ich raste aus. Irgendwas kaputt schlagen wäre ganz geil, aber leider zu broke. Argh! Jetzt hilft nur noch weinen, das ist immerhin billig.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 3 Monate, danach 58 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln