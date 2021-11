Abo| 16. November 2021 |ak 676 | Kultur Mum is not alright Die Serie »Maid« zeigt Erfahrungen einer weißen Unterklassenmutter und Familientraumata im spätkapitalistischen Patriarchat Von David Ernesto García Doell

Die Hauptfigur Alex erlebt Demütigung durch Arbeit, kommt aber auch einer Auftraggeberin näher. Foto: Netflix

In »Maid«, der neuen Miniserie von Netflix, kämpft die Protagonistin Alex (Margaret Qualley) gegen patriarchale Gewalt, staatliche Bürokratie und Armut. Es geht dabei um die Dekonstruktion des (männlich-weißen) American Dream, dem Versprechen also, dass durch harte Arbeit Aufstieg und ein glückliches Leben im Kapitalismus möglich seien. Im Verlauf der Handlung wird stattdessen klar, wie viel Privilegien und schieres Glück es für Unterklassenmütter braucht, um an den Verhältnissen nicht zugrunde zu gehen.

