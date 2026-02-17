analyse & kritik

Sich einladen lassen

Von Jacinta Nandi

Das Bild zeigt offenbar eine Frau und einen Mann, die an einem Tisch in einem Restaurant sitzen und Händchen halten. Die Köpfe der beiden Personen sind auf dem Foto abgeschnitten. Neben ihnen steht Rotwein.
Dating kann teuer sein. Eine neue Zahnspange aber auch. Foto: René Ranisch /Unsplash, Unsplash Lizenz

Tee und Kekse, zwei ausländische Alleinerziehende und eine deutsche Alleinerziehende reden, wir haben alle erwachsene Kinder, und die ausländische Alleinerziehende sagt: »Ich muss meinem Sohn immer Geld geben, wenn er auf Dates geht. Wir alleinerziehenden Mamas stemmen einfach alles, sogar bei dem sexistischen Brauch, dass Männer für Frauen zahlen – dafür kriege ich die Rechnung!«

Sie lacht, und man merkt, dass sie total stolz ist, auf ihren hübschen Sohn, der auf viele Dates geht. Ich sage: »Meld ihn doch für eine Kreditkarte an, er ist jetzt 18, er soll endlich mal erwachsen werden!«

Reihe Motherhoods

