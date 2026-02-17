Sich einladen lassen

Dating kann teuer sein. Eine neue Zahnspange aber auch. Foto: René Ranisch /Unsplash, Unsplash Lizenz

Tee und Kekse, zwei ausländische Alleinerziehende und eine deutsche Alleinerziehende reden, wir haben alle erwachsene Kinder, und die ausländische Alleinerziehende sagt: »Ich muss meinem Sohn immer Geld geben, wenn er auf Dates geht. Wir alleinerziehenden Mamas stemmen einfach alles, sogar bei dem sexistischen Brauch, dass Männer für Frauen zahlen – dafür kriege ich die Rechnung!«

Sie lacht, und man merkt, dass sie total stolz ist, auf ihren hübschen Sohn, der auf viele Dates geht. Ich sage: »Meld ihn doch für eine Kreditkarte an, er ist jetzt 18, er soll endlich mal erwachsen werden!«

