analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

ak » Gesellschaft » Alltag » Humbled

Abo| |ak 718 | Alltag |Reihe: Motherhoods

Humbled

Von Jacinta Nandi

Die junge Queen Elizabeth mit Krone, Zepter und anderen königlichen Insignien auf einem Thron in einem bombastischen Raum
»I’m so humbled.« Das sagt heute jede*r, sobald es eine Auszeichung gibt, sogar die Queen (hier am Tag ihrer Krönung) hat sich mal zu irgendeinem Jubiläum so bezeichnet. Was für eine Unsitte! Foto: Cecil Beaton, Public Domain

Irgendwann mal in den letzten 20 Jahren ist es im englischsprachigen Raum Brauch geworden, zu sagen, wenn man geehrt wird, dass man sich »demütig« fühlt. Immer, wenn die Menschen das sagen, rege ich mich auf wie Bastian Sick, wenn eine Oma »Spaghettis« sagt: Nummer Eins in den Charts, Oscar gewonnen, Nobelpreis für Literatur, Nobelpreis für Weltfrieden, Medaillen, Zertifikate, I’m so humbled, I’m so humbled, I’m truly humbled, you guys, I’ve never been so humbled. Am schlimmsten war es, als die jetzt verstorbene britische Königin irgendein Jubiläum feierte: Die ganze Stadt London, das gesamte Land, war deswegen und weil sie noch nicht tot war, still geworden und stehen geblieben, und Boote sind die Themse entlang gesegelt wie in Heinrich-der-Achte-Zeiten, und sie sagte, dass sie sich humbled fühlte, und ich hörte, wie der Bastian Sick in mir schrie: »NO YOU FUCKING DON’T«.

Und manchmal denke ich, dass mich all das so sehr nervt, weil ich glaube, dass ich mich nicht demütig fühlen darf.

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Reihe Motherhoods

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Uns interessiert z.B. wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren, wo wir besonders viele oder wenige Leser*innen haben.

Das bleibt unter uns

Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Wenn du auf „akzeptieren“ klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookies nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns bei unserer Arbeit. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte weitergegeben.