Sich unabhängig machen
Leïla Slimani beendet mit »Trag das Feuer weiter« ihre monumentale Familiensaga, in der sie auch die Geschichte Marokkos seit dem Zweiten Weltkrieg erzählt
Von Daniel Stähr
Während sie mit einer Frau schläft, bemerkt die erfolgreiche Pariser Autorin Mia Daoud im November 2021, dass sie ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat; später gesellen sich Gedächtnisstörungen zu ihren Symptomen. Lange wird sie von ihren Ärzten nicht ernst genommen, bekommt statt medizinischer Hilfe eine depressive Verstimmung attestiert, und erst als sich im Frühjahr 2023 ein befreundeter Neurologe des Falls annimmt, diagnostiziert dieser die Nachwirkungen einer Corona-Infektion. Sein Rat an Mia, wie sie ihr Gedächtnis zurückzuerlangen kann, lautet in Anlehnung an Marcel Proust: »Finden Sie Ihre Madeleine.« Und so kehrt Mia zurück in ihr Heimatland Marokko, auf die Farm ihrer längst verstorbenen Großeltern, um sich zu erinnern.
