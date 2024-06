Komm bitte, Regenbogenfahne

Sarah Hegazi beim Mashrou’ Leila-Konzert im Jahr 2017 in Kairo; wegen des Bildes wurde sie festgenommen. Foto via Instagram

Es ist Juni, und weil irgendjemand sich das so ausgedacht hat, ist dieser Monat der sogenannte Pride Month. Anlass ist der Jahrestag der Stonewall Riots in New York City. Damals, genauer: in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969 wehrten sich vor allem trans Frauen, Stricher und nicht weiße Personen gegen eine Polizeirazzia im Stonewall Inn. Innerhalb kürzester Zeit wuchs die Menge an und lieferte sich, angeheizt durch Rufe aus dem nahegelegenem House of Detention for Women, eine mehrere Tage dauernde Straßenschlacht mit der Polizei. Darüber ließen sich noch die verschiedensten Anekdoten erzählen oder auf die Debatte eingehen, wer denn nun wirklich den ersten Stein geworfen hat oder was Afeni Shakur damit zu tun hatte, eine Black-Panther-Aktivistin, deren Sohn Tupac Shakur Jahrzehnte später Musikgeschichte schreiben sollte.

Wenn man sich anguckt, was den Pride Month heutzutage ausmacht, ist vom Geist von 1969 wenig übrig geblieben. Heute werden im Juni Firmenlogos in Regenbogenfarben geändert, wie bei Nestlé oder Visa, und aus den Riots sind im schlimmsten Fall Paraden geworden, wo die Leute, um die es eigentlich gehen sollte, am Rand stehen, während verschiedene Trucks und Paradewagen, zum Beispiel von Nestlé oder Visa, an ihnen vorbeifahren. Im Gepäck haben die Wagen regenbogenfarbene Firmenlogos, regenbogenfarbene Give-aways, die nicht mal bis zum nächsten Juni durchhalten, und regenbogenfarbene kapitalistische Verwertung, die eigentlich auch nur die ganz normale kapitalistische Verwertung ist. Nicht umsonst dachte ich lange Zeit, die Regenbogenfahne hätte all ihr subversives Potenzial längst verloren.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich