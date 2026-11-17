Elf fast vergebliche Wochen
Vor 130 Jahren legten im Hamburger Hafen Tausende die Arbeit nieder, einer der größten Streiks in der deutschen Geschichte
Von Sebastian Klauke
Vor 130 Jahren begann am 21. November 1896 der Hamburger Hafenarbeiter*innenstreik. In dieser Zeit waren die Arbeiter*innen dort im Vergleich zum Rest der Stadt am wenigsten gewerkschaftlich organisiert. Elf Wochen lang versuchten die Streikenden, ihre Forderungen insbesondere nach höheren Löhnen durchzusetzen. Der Streik gehörte zu einem der größten in der Geschichte des Kaiserreiches. Auf dem Höhepunkt waren bis zu 17.000 Menschen beteiligt.
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