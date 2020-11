Geh bitte! Johnny Depp

Die britische Zeitung The Sun hatte Johnny Depp einen »wife beater«, Ehefrauenschläger, genannt. Daraufhin hat der Schauspieler die Zeitung wegen Verleumdung verklagt – und nun verloren. Das Gericht kam zu der Erkenntnis, dass Depp seine frühere Ehefrau Amber Heard in zwölf Fällen angegriffen hatte. Dieser trat danach auf Bitte der Produktionsfirma Warner von seiner Hauptrolle im Film »Fantastische Tierwesen 3« zurück. In einer Petition fordern nun Fans, dass Depp seine Rolle zurückbekommt, und der bedankt sich auf Instagram für die vielen ermutigenden Nachrichten und den Zuspruch. Das alles klingt, als wäre Depps Villa gerade von einem Tornado ins Meer gerissen worden und nicht, als hätte ein Gericht entschieden, dass man den ewig mysteriös Dreinblickenden berechtigterweise einen Frauenschläger nennen darf.

Man kennt es: Täter werden oft behandelt, als hätten sie soeben die tragische Diagnose einer unheilbaren Krankheit erhalten. Jetzt müssen alle zusammenstehen, wie ein Mann an einem Strang ziehen gegen die Naturgewalten, die die betroffene Bitch mit ihren Vorwürfen entfesselt hat. Es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass so viele Dudes im Filmbusiness gewalttätig sind, oder? Da ist doch was faul, munkelt es aus allen Ecken.

