Gegen die »eigenen Reihen«
In »Staatsschutz« gerät eine Staatsanwältin ins Visier von Neonazis – und nimmt es mit einem System auf, das rechte Gewalt vertuscht
Von Hêlîn Dirik
Ein knapp überlebter Brandanschlag, extrem rechte Netzwerke, die sich bis in die Polizei und Justiz erstrecken, und ein System, das rassistische Gewalt nicht nur bagatellisiert, sondern aktiv verschleiert und Täter*innen schützt: All das verhandelt der breit rezipierte und mehrfach ausgezeichnete Film »Staatsschutz« von Faraz Shariat (»Futur Drei«). Er folgt der Protagonistin Seyo Kim, die als Staatsanwältin ihre erste Stelle antritt. Zu Beginn noch ambitioniert und bestrebt, irgendwann zur Oberstaatsanwältin aufzusteigen, gerät Seyos Vertrauen in das System, dessen Teil sie ist, dramatisch ins Wanken. Nachdem eine Gruppe von Neonazis sie mit dem Motorrad anfährt und einen Molotowcocktail auf sie wirft, geht sie als Nebenklägerin vor Gericht. Doch sie stößt immer wieder gegen Mauern des Schweigens und auf Vertuschung in der Justiz – und sieht sich schließlich gezwungen, die Ermittlungen, aber auch die Suche nach Gerechtigkeit selbst in die Hand zu nehmen. Sie verbündet sich mit anderen Betroffenen, lernt schießen, deckt Verstrickungen zwischen rechten Netzwerken und Polizei und Justiz auf und wird dabei zunehmend von diesen bedroht.
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