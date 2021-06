Geh bitte! Männer-Feedback

Nein Malte, leg den Laptop zur Seite! Foto: Andrew Neel/unsplash

Irgendwer stellte neulich der ak-Redaktion die Frage, ob wir eigentlich mit Absicht fast nur Leser*innenbriefe von Männern abdrucken oder ob uns nur Männer auf unsere Artikel antworten. Da musste ich kurz lachen. Männer-E-Mails, Männer-Faxe, Männer-Briefe, Männer-Kommentare, ein tolles Genre. Zeit für eine Abmoderation.

Alle paar Wochen ist es wieder so weit: Du bekommst diese eine E-Mail, in der ER dir mitteilt, wie dumm er dich findet (sehr) und was du statt Journalismus machen solltest (alles Mögliche, aber bitte nicht schreiben, wegen besagter Inkompetenz und/ oder genereller Wertlosigkeit als Mensch). Mal »nett« (»na, da musst du wohl noch ein bisschen was lernen ;)«, »Jeder fängt mal klein an, hehe, Lust auf einen Kaffee?«) mal nicht so nett (»Schimpfwort, Schimpfwort, Schimpfwort, VG Thorsten«).

