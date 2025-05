Abo| 20. Mai 2025 |ak 715 | Geschichte Die Praxis steht im Vordergrund Zwei Bücher legen Zeugnis ab vom oft militanten antifaschistischen Widerstand in Spanien vom Ende der Franco-Diktatur bis zur Gegenwart Von Gabriel Kuhn

In diesem Frühjahr erschienen zwei Bücher in linken deutschsprachigen Verlagen, die einander auf faszinierende Weise ergänzen. Es handelt sich um Übersetzungen aus dem Spanischen. Der Berliner Immergrün Verlag publizierte Joni D.’s »Grupos autonomos. Eine bewaffnete Chronik der Transition in Spanien, 1974–1984«, Bahoe Books in Wien Miquel Ramos’ »Antifascistas. Wie die spanische extreme Rechte seit den 1990er Jahren bekämpft wird«. Gemeinsam ergeben die Bände eine Geschichte des (oft militanten) antifaschistischen Widerstands in Spanien vom Ende der Franco-Diktatur bis zur Gegenwart. Die Originalausgaben erschienen 2014 (»Grupos autonomos«) bzw. 2022 (»Antifascistas«).

