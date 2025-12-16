»Kämpf selber, Friedrich!«
Wie sich Jugendliche gegen das neue Wehrdienstgesetz organisieren
Von Pajam Masoumi
Geht es nach der schwarz-roten Bundesregierung, soll die Bundeswehr bis 2035 um rund 100.000 neue Soldat*innen aufgestockt werden. Dazu hat der Bundestag am 5. Dezember ein neues Wehrdienstgesetz erlassen. Das Gesetz sieht vor, dass junge Männer ab Jahrgang 2008 einen Fragebogen ausfüllen und zur Musterung ihrer Diensttauglichkeit erscheinen müssen.
