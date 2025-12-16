analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Deutschland

ak 721 | Deutschland

»Kämpf selber, Friedrich!«

Wie sich Jugendliche gegen das neue Wehrdienstgesetz organisieren

Von Pajam Masoumi

In Hamburg war ein breites politisches Spektrum auf dem Schulstreik vertreten, nur bei einem war man sich einig: Man will nicht für Deutschland sterben. Grafik: Fleur Nehls

Geht es nach der schwarz-roten Bundesregierung, soll die Bundeswehr bis 2035 um rund 100.000 neue Soldat*innen aufgestockt werden. Dazu hat der Bundestag am 5. Dezember ein neues Wehrdienstgesetz erlassen. Das Gesetz sieht vor, dass junge Männer ab Jahrgang 2008 einen Fragebogen ausfüllen und zur Musterung ihrer Diensttauglichkeit erscheinen müssen.

