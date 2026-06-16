Der nächste Protestmoment wird kommen
Mit Platzbesetzungen Massendemonstrationen zuspitzen und Bewegungen aufbauen
Von Demos neu denken
Die »Nie wieder ist jetzt«- und »Brandmauer«-Proteste der letzten Jahre gehörten zu den zahlenmäßig Größten in der Geschichte der Bundesrepublik. Gefolgt ist aus ihnen nichts. Das liegt auch an der Protestform selbst. Denn die Bilder von Menschenmassen täuschen: Auf Demonstrationen bleiben fast alle unter sich, kommen allein und gehen allein nach Hause. Im bloßen Appellieren an ein unscharfes Gegenüber offenbart man vor allem die eigene Ohnmacht. Demos sind in dieser Form nicht in der Lage, Wut und Angst in antifaschistische Praxis zu kanalisieren. Und mit dem Voranschreiten der Faschisierung verschiebt sich auch die Protestschwelle. Protestmomente sind endlich. Als organisierte Linke müssen wir dieses Potenzial für den Aufbau einer antifaschistischen Bewegung nutzen.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
ak-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
du finanzierst ein Sozial-Abo
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
ermäßigter Preis
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login