Rom erobern!
Auch in Italien belebt eine junge Protestgeneration die Straßen – und Lkw-Fahrer*innen sorgen für leere Supermarktregale
Von Jens Renner
Alle gemeinsam gegen Giorgia Melonis rechte Regierung. Das scheint derzeit der gemeinsame Nenner der Protestbewegungen zu sein, die mittlerweile fast ganz Italien erfasst haben. Im Herbst letzten Jahres war das verbindende Element der Streiks und Demos die Gaza-Solidarität gewesen – und der Vorwurf an die Regierung, Komplizin des Genozids zu sein. Woraus die Forderung folgte, diese Politik sofort einzustellen. Nun wollen die Protestierenden die Regierung lieber heute als morgen nach Hause schicken. Wie in Frankreich sind massenhaft junge Menschen auf den Straßen. Den Anfang machten Schüler*innen und Studierende. Sie fordern konkrete Verbesserungen im Alltag: die Renovierung baufälliger Schulen, kleinere Klassen, mehr und bessere Lehrkräfte. Woher das dafür notwendige Geld kommen soll, sagen sie auch: aus dem Rüstungsetat, der laut Nato-Vorgabe sogar noch auf fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aufgestockt werden soll. Auch zu diesem Zweck sind im gerade beschlossenen Haushaltsgesetz für das kommende Jahr Einsparungen in der Bildung, im Sozialbereich und im öffentlichen Gesundheitswesen vorgesehen.
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