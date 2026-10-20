Inklusion? Abgelehnt
Durch Reformen in der Finanzierung von Schulbegleiter*innen sehen sich einige Hamburger Förderschulen nicht mehr in der Lage, die Kinder angemessen zu betreuen
Von Pajam Masoumi
Die Situation ist katastrophal.« So beschreibt Annette Schlüter das bisherige Schuljahr ihres 17‑jährigen Sohnes Lars (Namen geändert), der auf dem Autismus-Spektrum ist und mit Trisomie 21 lebt, gegenüber ak. Lars ist in der Abschlussklasse der Hamburger Schule Kielkamp, einer Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Sie ist eine der Schulen, die kürzlich mitteilten, die Einhaltung der Schulpflicht nicht mehr zu überprüfen: Wegen massiven Personalnotstands könnten verbliebene Lehrkräfte und sogenannte PTFs (pädagogisches und therapeutisches Fachpersonal) nicht mehr für die Sicherheit der Schüler*innen garantieren.
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