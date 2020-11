Abo| 17. November 2020 |ak 665 | Kultur Wholesome Highschool Wenn die Serie besser ist als dein Leben Von Joana Splieth

Teenager-Jahre sind keine Herrenjahre. Davon können auch Otis und Eric in der Serie »Sex Education« ein Lied singen. Foto: youtube

Der zweite Lockdown hat gerade erst begonnen und ich hänge schon wieder abends in meinem Zimmer und streame Netflix. In Zeiten wie diesen, in denen eine Krise die nächste jagt und einmal mehr nicht wegzureden ist, wie abgefuckt und kaputt uns das kapitalistische System macht, verlangt mein Gehirn nur nach einem: heilenden Momenten. Im realen Leben sind die eher kurzlebig und ich kann sie nicht im Endlosmarathon in mich hineinschaufeln. Daher ende ich immer wieder vor dem Laptop und versinke in mein liebstes Seriengenre: die Teenage-Highschool-Serie.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 4 Monate, danach 55 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln