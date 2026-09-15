Strichliste

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Abo| |ak 729 | Alltag |Kolumne: Torten & Tabletten

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Von Frédéric Valin

In einem kleinen Dorf im Südwesten der Schwäbischen Alb steht ein Haus. Es steht in einem Tal, morgens leuchtet die Sonne auf die Kreidefelsen, während selbst im August noch der Nebel aus den Feldern entlang der Donau aufsteigt. Auf den Zinnen der Felsen stehen hier und da Burgen, die so tun, als könnte man von ihnen aus weit ins Land gucken. Der Geist der deutschen Romantik durchwirkt diese Gegend, wäre Caspar David Friedrich hier einmal entlanggekommen, hätte er sich sicher auf Jahre in eine Hütte hinter einer Flussbiegung verkrochen; nicht um zu malen, nur um zu schauen.

Vor dem Haus im Südwesten der Schwäbischen Alb sitze ich, es ist neun nach sieben, ich habe noch sechs Minuten. Drinnen schlafen 16 Kinder, sie sind zwischen acht und 14 Jahre alt, und alle sind sie da wegen einer Diagnose, von der viele im Bildungssystem nach wie vor glauben, dass es sie nicht gibt: ADHS. Ich persönlich bin mit den Feinheiten der Diagnostik nicht vertraut, ich weiß nur eins: Diese Kinder haben keine Bahnschranken im Kopf. Niemals habe ich so oft den Begriff »mangelnde Impulskontrolle« gelesen, wie als ich ihre Akten las.

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Kolumne Torten & Tabletten

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