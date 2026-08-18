Vertraute Ideale
Was Essstörungscommunities wie Edtwt auf Social Media über gesellschaftliche Verhältnisse verraten
Von Talina Moldt
Wer sich über längere Zeit mit digitalen Formen patriarchaler Gewalt beschäftigt, landet zwangsläufig immer wieder an denselben Orten. Antifeministische Macker-Podcasts, Tradwife-Accounts oder Looksmaxxing-Communities gehören inzwischen beinahe selbstverständlich zum Repertoire digitaler Misogynie. Sie eint der Wunsch nach öffentlicher Wirksamkeit: Sie wollen überzeugen, mobilisieren und binäre Geschlechterbilder propagieren.
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