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Abo| |ak 728 | Alltag

Vertraute Ideale

Was Essstörungscommunities wie Edtwt auf Social Media über gesellschaftliche Verhältnisse verraten

Von Talina Moldt

Die Hände einer Peron halten ein Handy.
Thinspo-Threads, Bodychecks und tägliche Gewichtsdokumentationen gehören zum Alltag von Edtwt-Nutzer*innen. Foto: Pexels

Wer sich über längere Zeit mit digitalen Formen patriarchaler Gewalt beschäftigt, landet zwangsläufig immer wieder an denselben Orten. Antifeministische Macker-Podcasts, Tradwife-Accounts oder Looksmaxxing-Communities gehören inzwischen beinahe selbstverständlich zum Repertoire digitaler Misogynie. Sie eint der Wunsch nach öffentlicher Wirksamkeit: Sie wollen überzeugen, mobilisieren und binäre Geschlechterbilder propagieren.

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