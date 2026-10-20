Dekonstruktion der Nachwendejahre
In ihrem Buch »Niewiedervereinigung« widersetzt sich die Schriftstellerin Paula Fürstenberg dem Einheitstaumel
Von Nane Pleger
Am Abend des 9. September 1989 gründet sich die politische Bewegung Neues Forum in der DDR. Einen Tag später veröffentlicht sie ihren Gründungsaufruf: »Wir rufen alle Bürger und Bürgerinnen der DDR, die an der Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken wollen, auf, Mitglied des NEUEN FORUM zu werden. Die Zeit ist reif.« Diesen Aufruf unterzeichnen bis Ende 1989 200.000 DDR-Bürger*innen. Das Neue Forum wurde eine starke Gruppe der Regierungsopposition, die »das Bewährte erhalten und doch Platz für Erneuerung schaffen« wollte.
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