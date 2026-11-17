Feier lieber mit deinem Kind Mitte Januar Halloween, als deinen Ex um einen Gefallen zu bitten. Foto: gemeinfrei

An Tagen wie diesen hasse ich es, eine feministische Alleinerziehende zu sein. Meine Freundin, fast am Heulen, erzählt mir, dass ihr Ex ihr keine Nachhol-Tage geben wird für die Tage, die sie im Krankenhaus war, da das gegen den Gerichtsbeschluss verstoße. »Er gibt mir nicht einen einzigen Tag extra«, sagt sie, und es bricht mir das Herz.

Manchmal hasse ich es, immer wieder dieselben Geschichten zu hören, immer wieder dasselbe Leid, dieselben Tränen. Manchmal denke ich, ich will nur noch mit verheirateten Frauen oder kinderfreien Gen Zers Prosecco trinken, ich will kein Elend mehr hören. Manchmal bin ich müde.

Denn ich bin umgeben von Frauen, deren Partner sie schlecht behandelt haben, als sie zusammen gewesen waren. Manche waren nur ein bisschen faul und sind fremd gegangen, aber viele dieser Männer haben die Frauen emotional und körperlich misshandelt, ihnen Gewalt angetan. Diese Männer haben die Frauen, die mehr oder weniger unbezahlte Dienstmädchen und Sekretärinnen waren, so schlecht behandelt, dass diese wiederum entschieden haben, trotz des Stigmas, alleinerziehend zu sein und der elenden Realität der Kinderarmut, abzuhauen. Diese Männer haben versucht, Frauen zu brechen, ihren Willen abzutöten, sie zu erniedrigen – sie zu zerstören.

»Er wollte dich töten«, sage ich meiner Freundin, »als ihr noch zusammen wart.« »Oh nein«, sagt sie. »Er wollte mich nie töten. Er hat nur geschlagen und geschrien.« Ich will ihr sagen, dass geschlagen und angeschrien werden nur ein langsamer Tod ist, aber ich schweige. Er wollte dich brechen, Mädchen, will ich ihr sagen, als du noch sein Besitz warst, als du nur für ihn gelebt hast, für seinen Komfort.

Und jetzt? Jetzt hast du Freiheit. Eine Freiheit, die sich in einem frauenfeindlichen, kinderfeindlichen, ungerechten Land wie Deutschland nicht sehr frei anfühlt, klar. Aber du wachst jeden Tag auf, ohne beleidigt und erniedrigt zu werden. Was denkst du? Denkst du, er gönnt dir das? Denkst du, dass er dich jetzt unterstützen wird? Glaubst du etwa, dass seine »Liebe« für das Kind seinen Hass auf dich ausbalancieren wird? Ich liebe dich, aber bist du dumm? Bist du dumm, mein Mädchen?

Nächte tauschen wegen Halloween-Partys, extra Tage zurückkriegen, weil du im Krankenhaus liegst, einen Extra-Tag übernehmen, weil du wegen der Arbeit verreisen muss, eine neue Brotdose kaufen, weil er an seinen Tagen die Brotdose verloren hat. Geld für einen Karatekurs überweisen. Dich unterstützen. Die Person, die für sein Kind hauptverantwortlich oder vielleicht 50 Prozent mitverantwortlich ist, unterstützen. Denkst du, dieser Mann ist fähig, so zu denken? Du warst seine Sekretärin und hast Sachen gefunden und an Termine erinnert, du warst seine Köchin, du warst seine Geliebte und hast ihm, sorry, einen geblasen. Und jetzt, wo du ein bisschen frei bist, soll er nachsichtig sein? Warum soll er dir jetzt Gutes tun, wenn er dich, als du ihm noch nützlicher gewesen bist, zerstören wollte?

Frag ihn nie nach Hilfe oder Flexibilität – jede Bitte, die du ihm gegenüber laut aussprichst, gibt ihm die Gelegenheit, deinen Alltag zu steuern. Nein zu sagen ist die einzige Macht, die er noch über dich hat.

Ich sage dir eine Sache, und zwar für immer: Er tauscht nie mit dir wegen Halloween, frag ihn nächstes Jahr nicht. Frag ihn nie wieder nach Extra-Nachhol-Tagen. Es ist egal, ob du im Koma lagst, du kriegst sie nicht, wenn er weiß, dass du sie haben willst. Feiere Halloween am 6. November oder am 30. Oktober, feiere Weihnachten am 26. Dezember. Wenn er zu viele Brotdosen klaut und die nicht ersetzt, musst du klauen gehen, beim Schulfundbüro oder vielleicht bei Woolworth. Oder gib an Vater-Tagen das Schulbrot in Papier eingewickelt mit. Dieser Mann wollte dich zerstören. Frag ihn nicht nach Gefallen. Gib ihm keine Gelegenheit, Nein zu sagen.

Und ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, wie die deutsche Gesellschaft dich permanent zulabert, wie wichtig es sei, ihm zu vergeben, wie sehr er die Kinder liebe, wie wichtig Väter seien. Mädchen, du bist dumm, aber die deutsche Gesellschaft ist noch viel dümmer. Männer, die die Mutter ihrer Kinder zerstören wollen, können keine guten Väter sein. Behandele alle, die was anderes behaupten, wie die Alien-Roboter, die sie sind. Wiederhole ihre Sätze, ja, Väter sind super wichtig für die Entwicklung des Kindes, ich weiß – und dann hau ab und feiere Halloween mit deinem Kind an einem Dienstag im Februar, weil dafür musst du nicht kommunizieren mit einem Mann, der dich zerstören will.

Hört nicht auf die deutsche Gesellschaft, hört auf mich, ihr Alleinerziehenden Deutschlands! Frag ihn nie nach Hilfe oder Flexibilität – jede Bitte, die du ihm gegenüber laut aussprichst, gibt ihm die Gelegenheit, deinen Alltag zu steuern. Nein zu sagen ist die einzige Macht, die er noch über dich hat. Klaue dir diese Macht von ihm zurück, wie eine Brotdose aus dem Fundbüro, frag ihn nach nichts, tanze mit deinem Kind zusammen in zitronengelbem Licht, dieses Licht ist die einzige Freiheit, die man haben kann in dieser ungerechten Welt. Er wollte dich zerstören, Mädchen, aber du bist noch hier, und ich liebe dich, dein Kind braucht dich, und dein Ex-Mann wird dir niemals was Gutes tun, außer sterben, irgendwann.

Jacinta Nandi JacintaNandi

JacintaNandi jacinta.nandi ist Schriftstellerin und ak-Kolumnistin. Ihr Roman »Single Mom Supper Club« war für den Deutschen Buchpreis nominiert.

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