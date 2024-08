Abo| 20. August 2024 |ak 706 | Alltag Mit ME kämpfen, gegen ME kämpfen Die Aktivistin Sandra Wirth über die neuroimmunologische Krankheit ME/CFS, die schwere Folgen hat, aber kaum erforscht wird Interview: Laura Meschede

Die Krankheit ME führt viele Betroffene in die Einsamkeit. Auch Ausflüge in die Natur sind für Sandra nur selten möglich. Foto: Madeleine Dierfeld

Hunderttausende Menschen in Deutschland leiden an ME/CFS, die meisten von ihnen sind Frauen. Mehr als die Hälfte der von ME Betroffenen ist arbeitsunfähig, knapp ein Viertel auf den Rollstuhl angewiesen. Die Aktivistin Sandra Wirth über einen politischen Kampf, der in der Linken oft übersehen wird.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich