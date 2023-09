Komm bitte, Strap-On

Lässt Ananas Genitalien wirklich besser schmecken? Und warum sehen so viele Obstsorten eigentlich so verboten sexy aus? Diese und andere juicy Themen bespricht Kuku Schrapnell in ihrer ak-Kolumne »Komm bitte«. Foto: Charles Deluvio/unsplash

Letztens wurde ich auf meinen Type angesprochen, also ob es eine bestimmte Art Mensch gibt, die ich vor allem date. Auf diese Frage kommen allgemein häufig Antworten wie: Typen mit braunen Locken und problematischem Sozialverhalten oder Lesben mit fünf Haustieren und vier Werkzeugkoffern. Ich dachte eigentlich, dass ich so einen Typ eben nicht habe, bis mir auffiel, dass ausnahmslos alle Menschen, die ich gerade date, mit ungewöhnlich großen, besonders gut vibrierenden oder einfach genau richtig sitzenden Strap-Ons aufwarten.

Für die unbedarfte, ja vielleicht sogar unschuldige Leser*innenschaft ein kleiner Exkurs. Unter Strap-Ons versteht man Dildos und/oder Vibratoren (die Grenzen sind hier wieder einmal feucht und fließend), die man sich an- oder umschnallen kann. Egal, ob vor und um die eigenen Lenden, den Bauch oder den Oberschenkel. Gehalten wird das Ganze typischerweise von einem Harness. Aber es gibt auch Varianten, die auf einen Penis aufgesetzt oder in eine Vulva eingeführt werden und nicht unbedingt ein haltendes Geschirr brauchen. Zusätzlich können viele auch mit einer strukturierten Rückseite dienen, damit an beiden Enden des Dildos für Ekstase gesorgt ist.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten, plus Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich Sonderheft! Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten, plus Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich nicht als Geschenk-Abo möglich

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten, plus Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich Sonderheft!