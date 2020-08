Geh bitte! Jan Feddersen

Jan Fedder und Jan Feddersen heißen ähnlich. Foto: wikimedia, CC BY 3.0

In dieser ak-Produktionswoche habe ich gelernt, dass Namenswitze in der Zeitungswelt verschrien sind. Das macht man nicht, hieß es aus informierten Redaktionskreisen. Naja. Damit wären wir schon beim Thema: Dinge, die man eigentlich nicht macht. Zum Beispiel Wikipedia-Artikel über sich selbst verfassen, queere Aktivist*innen als »Queergida« bezeichnen oder Veranstaltungen zum Thema Transgeschlechtlichkeit mit dem Titel »Die Transkrake« ankündigen. Mindestens zwei dieser drei Sachen hat Jan Feddersen, taz-Redakteur »für besondere Aufgaben« und (Achtung, mysteriös:) »liberaler Kommunist«, in den letzten Jahren abgeliefert. Zeit, über einen Abgang nachzudenken.

Man muss den Knaller auch mal zünden, scheint sich der Feddersen zu denken. Allein im Juli diesen Jahres wusste er wieder spannendes zu seinem Hassthema »Queerness« zu berichten. Irgendwas mit, die jungen queeren Leute haben keinen Respekt mehr für die alten schwulen Herren. Früher, da wurde noch vernünftig rumgeschwult, davon verstehen die ganzen verwöhnten Neuzeit-Transen mit ihrer wetterfühligen Geschlechtsidentität aber gar nichts mehr. Entweder Leute wollen mit Männern oder mit Frauen bumsen und das heißt sie sind entweder homo oder hetero, Männer oder Frauen. Hat er mal bei Freud gelesen.

