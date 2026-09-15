Die kommunistische Vision wiederbeleben
Der Film »Jeder Acker, jede Fabrik« unterbreitet einen Vorschlag, wie eine postkapitalistische Gesellschaft organisiert werden kann
Von Pajam Masoumi
Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus«, so lautet das wohl berühmteste Zitat des verstorbenen Kulturwissenschaftlers Mark Fisher. Die Filmemacher*innen Johanna Schellhagen von Labournet.tv und der AngryWorker Marco Müller haben dennoch einen Versuch gewagt.
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