Die Cash Maschine
Gleich zwei Bücher beschäftigen sich mit den realen Gefahren von KI fernab überdrehter Diskurse
Von Juliane Schumacher
Der Hype um Künstliche Intelligenz ist in vollem Gang. Und die Debatte verläuft alles andere als sachlich. Die einen feiern die Technologie als Lösung für fast alle Probleme der Menschheit, von Kriminalität über Hunger bis zum Klimawandel; die anderen sagen die Auslöschung der Menschheit durch eine schon bald entstehende künstliche Superintelligenz voraus. Dieser Diskurs um die angeblich alles verändernde Technologie und die extrem polarisierte Einschätzung zwischen KI Boostern und KI Doomern bilden den Ausgangspunkt für zwei Bücher zum Thema. Zum einen »Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus« vom Mathematiker und Philosophen Rainer Mühlhof sowie das im Englischen erschienene »The AI Con« (Der KI-Betrug) der Linguistin Emily M. Bender und Soziologin Alex Hanna. Hanna ist ehemalige Google-Mitarbeiterin, zusammen betreiben die beiden Autorinnen seit 2023 den Podcast »Mystery AI Hype Theater 3000«.
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