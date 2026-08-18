Staatsfeinde Nummer 1 bis 5
Im Prozess gegen die Ulm 5 zieht der Staat alle Register, um antimilitaristische und palästinasolidarische Aktionen abzuschrecken
Von Michèle Winkler
Seit Ende April läuft im Hochsicherheitssaal in Stuttgart-Stammheim der Strafprozess gegen die sogenannten Ulm 5 – Daniel Tatlow-Devally, Crow Tricks, Leandra Rollo Valenzuela, Zo Hailu und Vi Kovarbašić. Die fünf waren vor nun bald einem Jahr, in den frühen Stunden des 8. September 2025, in eine Filiale des Waffenherstellers Elbit Systems in Ulm eingestiegen und hatten sich dort Zugang zu mehreren Räumen verschafft. Sie versahen die Räume mit Schriftzügen wie »Shut Elbit Down« oder »Baby Killer« und zerstörten insbesondere in einem Raum die Einrichtung sowie darin gelagertes Material. Dabei filmten sie sich selbst. Videos von der Aktion gingen noch am selben Tag online. Sie warteten vor Ort auf die Polizei, ließen sich festnehmen und sind seither in Untersuchungshaft in fünf verschiedenen Knästen in Baden-Württemberg und Bayern.
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