Abo| 17. August 2020 |ak 662 | Soziale Kämpfe Das Ende des Anstands Migrantifa-Gruppen entstehen als Antwort auf die deutsche Ignoranz Von Temye Tesfu

Was ist Antifaschismus? Nicht weniger als eine Überlebensfrage für alle, deren Existenz durch rechten Terror bedroht ist. Die Gefahr ist nicht abstrakt. Sie ist akut. Dem Gros der Kundgebungen fällt trotzdem nichts besseres ein, als Rechtsstaat und Menschenrechte zu predigen und zu beteuern, dass man gegen den Hass sei. Aha. Und? Rassismus hat seinen Ursprung nicht in moralischem Unvermögen, sondern in materiellem Nicht-Vermögen: Er muss prekarisieren. Derweil ist Integration ein schlechter Scherz mit derselben Pointe wie das kapitalistische Aufstiegsversprechen. Ein paar lässt man mitspielen (und nennt es Repräsentation) – aber niemals alle. Das ist die erste Enttäuschung.

