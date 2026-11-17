17. November 2026 |ak 731 | Kultur Nach eigenem Drehbuch Inuit erzählen ihre Geschichten in Filmen und Serien und verändern so den Blick auf die koloniale Vergangenheit Von Ebbe Volquardsen

Seit Kurzem läuft die zweite Staffel von »North of North«. Foto: Netflix

Eine junge Mutter trennt sich von ihrem Mann und versucht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Was nach vertrautem Serienstoff klingt, spielt hier in der kanadischen Arktis: Seit dem 5. November läuft auf Netflix die zweite Staffel von »North of North«. Mit der Comedyserie erreichen die Inuit-Filmemacherinnen Alethea Arnaquq-Baril und Stacey Aglok MacDonald ein internationales Publikum. Ihre Heldin Siaja kämpft mit patriarchalen Erwartungen und den Folgen einer Kolonisierung, die bis in ihren Alltag hineinwirkt. Die Serie erzählt davon mit viel Humor.

Um Selbstbestimmung geht es auch hinter der Kamera: Wer darf die Geschichten von Inuit erzählen, und welche Rollen stehen ihnen offen? Lange zeigten Filmschaffende Inuit als vermeintlich unberührte Naturmenschen oder als Opfer einer übermächtigen Moderne. Der indigene Filmkritiker Jesse Wente bezeichnet den Anspruch auf Kontrolle über die eigenen Erzählungen als »narrative Souveränität«. Dazu gehöre auch, selbst über Produktionsbedingungen, Bildgestaltung und Erzählweise entscheiden zu können.

Spielfilme auf Inuktitut

Zu den Wegbereitern des indigenen Films zählt Zacharias Kunuk aus Igloolik im kanadischen Nunavut. 1990 gründete er mit anderen das Produktionskollektiv Isuma. Dessen Filme vermitteln Geschichte, Sprache und Wissen in den eigenen Gemeinschaften und erreichen zugleich ein Publikum außerhalb der Arktis. Unter Kunuks Regie entstand mit »Atanarjuat – The Fast Runner« (2001) der erste Spielfilm auf Inuktitut, Sprache der kanadischen Inuit.

Kunuks »One Day in the Life of Noah Piugattuk« (2019) erzählt von einem Tag im Jahr 1961 im Norden der Baffininsel. Noah, ein Ältester, führt eine nomadisch lebende Gruppe von Inuit an. Zu Beginn sitzt er mit seiner Frau Tatigat und der heranwachsenden Tochter Nattuk in der Torfhütte der Familie. Eine Robbenjagd steht bevor. Der Kontakt mit den Siedler*innen aus dem Süden prägt längst den Alltag: Tee und Zucker kauft die Familie zu. Auch die Missionierung wirkt nach. Der protestantisch geprägte Noah will nicht, dass Nattuk einen jungen Mann aus einer katholischen Inuit-Familie heiratet.

Weil der Zucker ausgegangen ist, verspricht Noah, auf seiner Jagdfahrt im Laden der Siedlung vorbeizuschauen. Unterwegs begegnet er einem weißen Beamten, den die Inuit »Boss« nennen. Boss verlangt, dass Noah in die Siedlung zieht und seine Kinder zur Schule schickt. Doch der Beamte spricht kein Inuktitut, Noah kein Englisch. Zwischen ihnen steht Evaluarjuk, der selbst zu den Inuit gehört und für die kanadischen Behörden dolmetscht. Solche Vermittler*innen geraten zwischen die Fronten: Die Kolonialmacht braucht ihr Wissen, erkennt sie aber nicht als gleichberechtigt an. In der eigenen Gemeinschaft können sie als Kollaborateur*innen gelten.

Für den indischen Literaturtheoretiker Homi Bhabha birgt diese Zwischenposition aber auch die Möglichkeit, koloniale Macht zu unterlaufen. Evaluarjuk nutzt sie. In langen Einstellungen verfolgen wir das stockende Gespräch. Die Untertitel zeigen, wo der Übersetzer vom Gesagten abweicht: Er entschärft die Forderungen des Beamten und mildert Noahs Antworten ab. Mitunter legt seine Wortwahl den staatlichen Auftrag hinter der fürsorglichen Sprache frei. Aus der Versicherung des Beamten, er wolle helfen und verstehen, wird in der Übersetzung der Hinweis, er befolge staatliche Vorschriften.

Die Begegnung endet ohne die verlangte Zustimmung. Noah lehnt den Umzug ab; beide Männer wahren dabei ihr Gesicht. Der Dolmetscher schafft Handlungsspielräume, wo der Staat Gehorsam verlangt. Seine Eingriffe verschaffen Zeit, ohne das Machtgefälle aufzuheben.

Noah kehrt ohne Jagdbeute zu Tatigat und Nattuk zurück. Doch Boss hat ihm Tee, Gebäck und Marmelade mitgegeben. »Zucker haben wir nun immerhin wieder«, bemerkt Tatigat trocken. Die Umsiedlung ist für diesen Tag abgewendet.

Dekolonialer Humor

Die Komik der Begegnung liegt im Missverhältnis zwischen dem Anspruch des Beamten, über Noahs Zukunft zu verfügen, und dem, was er an diesem Tag zustande bringt. Die kanadische Internatspolitik, die indigene Kinder von ihren Familien trennte, gibt der Szene ihren bitteren Unterton. Die Māori-Wissenschaftlerin Linda Tuhiwai Smith beschreibt Humor als eine Möglichkeit, mit dem fortwirkenden Kolonialismus umzugehen. Bei Kunuk wie auch in »North of North« prägt er die Art, wie davon erzählt wird.

Die Serie spielt in der fiktiven Siedlung Ice Cove. Gedreht wurde in Iqaluit, der Hauptstadt Nunavuts. Die Folgen der Internatsschulen und der erzwungenen Trennung von Kindern und Familien, Sprachverlust und Alkoholmissbrauch gehören zur Wirklichkeit. Eine Komödie, die all das ausblendete, würde den Alltag ihrer Figuren verfälschen. Diese Erfahrungen bilden den Hintergrund für Siajas doppelte Emanzipation.

Die junge Frau sucht ihren eigenen Weg in einer Gesellschaft, in der koloniale Abhängigkeiten fortbestehen. Zugleich wehrt sie sich gegen die Erwartungen, die ihr Umfeld an sie stellt. Dass ihr die Trennung von Ting, dem allseits beliebten Jäger und Macho des Ortes, nicht auf Anhieb gelingt, trägt zur Komik der Serie bei.

Wie umkämpft die Erzählhoheit bleibt, zeigt sich, wenn der Rahmen der Fiktion verlassen wird.

Der Beziehungsstreit liefert Identifikationsmöglichkeiten für ein internationales Publikum. Wer den Alltag in der Arktis kennt, findet in der Serie zudem den Witz des Wiedererkennens. Ihre überzeichnete Personengalerie versammelt Figuren, denen man in vielen Inuit-Gemeinden Nunavuts, Alaskas oder Grönlands begegnen könnte.

Da sind die kaum vierzigjährige Großmutter, die streng christliche ältere Frau und die queeren Aktivist*innen mit dekolonialem Anspruch. Ein Umweltberater, der immer wieder einfliegt, erfährt erst nach Jahren, dass er in der Arktis eine Tochter hat: Siaja. Die Leiterin des Gemeindezentrums, selbst aus dem Süden zugezogen, spricht gern von Gemeinschaft, überlässt Entscheidungen aber nur zögerlich den Inuit vor Ort.

Neue Zugänge

Lange erreichten indigene Filme ein Publikum außerhalb ihrer Herkunftsregion vor allem über Festivals, Programmkinos und DVDs. Mit dem Streaming haben sich neue Wege eröffnet. Für globale Anbieter*innen sind Produktionen wie »North of North« gerade deshalb interessant, weil sie vom Alltag einer Inuit-Gemeinschaft in der vertrauten Form der Beziehungskomödie erzählen. Ihre Pointen funktionieren auch für Menschen, die mit dem Leben in der Arktis kaum vertraut sind.

Was aus solchen Begegnungen entstehen kann, lässt sich mit Michael Rothbergs Begriff der »multidirektionalen Erinnerung« beschreiben: Erinnerungen an Kolonialismus, Gewalt und Widerstand treten mit anderen historischen Erfahrungen in Beziehung. Wer dabei Bezüge zur eigenen Geschichte entdeckt, kann auch einen Zugang zu Perspektiven finden, die ihm bislang fremd waren.

Inzwischen greifen international verbreitete Serien auch ein Thema auf, das außerhalb der betroffenen Gemeinschaften lange wenig Beachtung fand: die Gewalt gegen indigene Frauen. Gerade hier stellt sich die Frage, wer erzählt und aus wessen Perspektive die Gewalt sichtbar wird. In der US-Serie »Alaska Daily« (2022/23) untersuchen Journalistinnen das Versagen der Behörden bei der Aufklärung von Morden an indigenen Frauen. Die Serie hinterfragt das Muster der »weißen Retterin«, bleibt ihm aber zugleich verhaftet: Das Publikum folgt vor allem einer Reporterin aus New York, die es nur widerwillig nach Alaska verschlagen hat.

Die vierte Staffel von »True Detective« (»Night Country«, 2024), rückt die Perspektiven indigener Frauen stärker in den Vordergrund. Die Serie spielt in Alaska und wurde in Island gedreht. Eine der Hauptrollen übernimmt Kali Reis, die den Wampanoag angehört. Zum Ensemble gehören auch grönländische Schauspielende, darunter Aka Niviâna als Schwester einer der Hauptfiguren. Diese Besetzung verweist auf Gemeinsamkeiten inuitischer Lebenswelten über Staatsgrenzen hinweg.

Besonders ungewöhnlich für eine Krimiserie ist das Finale. Die offizielle Erklärung, eine Lawine habe eine Gruppe von Forschern getötet, steht neben der Erzählung der Inuit-Frauen: Sie hätten die Männer aufs Eis getrieben, um den Mord an einer jungen Aktivistin zu rächen. Die Ermittlerinnen lassen das Gehörte als Geschichte stehen. Sie behandeln es nicht als Geständnis; strafrechtliche Folgen bleiben aus. Die Erzählung der Frauen behält ihr moralisches Gewicht, während die Schuldfrage juristisch offen bleibt. Darin klingt eine Funktion inuitischer Geschichtsvermittlung an: Das Geschehene zu erzählen heißt auch, sich darüber zu verständigen, wie es zu beurteilen ist.

Dänische Gegenwehr

Auch mit »Night Country« nutzen indigene Filmschaffende veränderte Sehgewohnheiten und neue Vertriebswege, um gerade durch die Vermittlung ihrer Perspektiven an ein größeres Publikum narrative Souveränität zurückzugewinnen. Wie umkämpft die Erzählhoheit dennoch bleibt, zeigt sich, wenn der Rahmen der Fiktion verlassen und das Geschichtsbild der Mehrheitsgesellschaft herausgefordert wird.

Der 2025 im dänischen Fernsehen ausgestrahlte Dokumentarfilm »Orsugiak – Grönlands weißes Gold« zeichnet die Geschichte des Kryolithabbaus im südgrönländischen Ivittuut nach und nimmt die gesamte Wertschöpfung in den Blick. Von dem Reichtum, den der Abbau schuf, kam bei den Inuit vor Ort nichts an. In Dänemark stieß der Film auf heftige Gegenwehr. Der zuständige Chefredakteur verlor seinen Posten, der Sender nahm den Film aus dem Angebot.

Vielen Zuschauer*innen fällt es offenbar leichter, sich auf eine Komödie aus der Arktis einzulassen, als sich die eigene Kolonialgeschichte aus der Sicht der Kolonisierten erzählen zu lassen. Außerhalb Dänemarks dürfte allerdings gerade der Eklat um die Absetzung dem Film und seinem Thema zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft haben.

Ebbe Volquardsen ist Kultur- und Politikwissenschaftler und lebt nahe Frankfurt am Main. Von 2016 bis 2025 lehrte er Kulturgeschichte an der Universität Grönlands in Nuuk.